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Ревматолог-кардиолог раскрыла связь между болезнями и внешним видом рук

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- Айжан Мамбеталиева
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Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская рассказала, как болезни связаны с внешним видом рук. Информацию об этом опубликовал сайт "Пятого канала".

По словам эксперта, покрасневшие ладони могут указывать на интоксикацию организма или на проблемы с печенью. Пожелтевшая кожа рук может сигнализировать о заболевании печени и желчных путей. Чрезмерная потливость может говорить о гиперфункции щитовидной железы, а сухие и бледные ладони - на ее снижение.

Также врач говорит, что шелушение кожного покрова указывает на экзему или недостаток витаминов, онемение пальцев или тремор - на неврологические заболевания. Также медик рассказала, что увеличенные ладони могут быть признаком опухолей гипофиза, а деформированные суставы кистей рук - остеоартроза или артрита.


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URL: https://www.vb.kg/417332
Теги:
здоровье, мировые новости
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