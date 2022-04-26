Ревматолог-кардиолог раскрыла связь между болезнями и внешним видом рук

Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская рассказала, как болезни связаны с внешним видом рук. Информацию об этом опубликовал сайт "Пятого канала".

По словам эксперта, покрасневшие ладони могут указывать на интоксикацию организма или на проблемы с печенью. Пожелтевшая кожа рук может сигнализировать о заболевании печени и желчных путей. Чрезмерная потливость может говорить о гиперфункции щитовидной железы, а сухие и бледные ладони - на ее снижение.

Также врач говорит, что шелушение кожного покрова указывает на экзему или недостаток витаминов, онемение пальцев или тремор - на неврологические заболевания. Также медик рассказала, что увеличенные ладони могут быть признаком опухолей гипофиза, а деформированные суставы кистей рук - остеоартроза или артрита.