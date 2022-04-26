На Ала-Арчинском кладбище откроют памятнику поэту Заирбеку Ажиматову

На Ала-Арчинском кладбище 29 апреля в 11:00 часов откроют памятник заслуженному работнику культуры, известному кыргызскому поэту Заирбеку Ажиматову. Об этом сообщает радио "Азаттык".

Отметим, поэт Заирбек Ажиматов, освещавший культурные темы в кыргызской службе радио Азаттык, преждевременно скончался 28 апреля 2020 года в возрасте 44 лет.

В Кыргызстане были изданы сборники стихов поэта "Жалгыздык" (1996), "Мелмил" (2005), "Нөлү көп жылдар" (2011),"Жүрөктөгү бороон"" (2019).

Кроме того, композиторы писали музыку на стихи Ажиматова, за счет чего они набирали большую популярность среди населения.