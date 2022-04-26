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В Бостоне создали сердце из стволовых клеток и акрила

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- Жан Алиев
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Специалисты из Бостона, работая на стыке медицинских и инженерных технологий, смогли сделать уменьшенный экземпляр человеческого сердца. Устройство объединяет настоящие ткани сердца человека и искусственные детали. Об этом сообщает Российская газета с ссылкой на издание med-heal.ru.

Небольшая модель, размером буквально 3 сантиметра, была создана с помощью стволовых клеток человека. Их присоединили к акриловому каркасу, напечатанному на 3D принтере, и видоизменили, превратив в сердечные клетки. Каркас нужен для того, чтобы придать нужную форму мышечной ткани. Система полностью повторяет работу сердечного желудочка. Она также имеет клапаны, и так же может прокачивать жидкость, имитирующую кровь.

Сердце поможет испытывать новые лекарства, это будет промежуточный этап между лабораторными исследованиями и проверкой на живых людях. Ученые-фармацевты смогут наблюдать происходящие под действием лекарств процессы.

Кроме того, новый способ поможет создавать лечебные средства, которые будут действовать индивидуально на человека. После забора его клеток, будет построена модель именно на их основе, благодаря этому можно будет назначать очень точно назначенную терапию.


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URL: https://www.vb.kg/417334
Теги:
медицина, в мире
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