В Бишкеке прошел смотр-конкурс "Юный инспектор дорожного движения"

В Свердловском районе на базе УВК ШГ № 38 прошел районный смотр-конкурс "Юный инспектор дорожного движения".

Конкурс проведен в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обучения и воспитания школьников как законопослушных участников дорожного движения, активных агитаторов и пропагандистов правил дорожного движения.

В конкурсе приняли участие команды СОШ № 32, СОШ № 46, ШГ № 51, СОШ № 52, УВКГ № 67 и СОШ № 89.

По итогам конкурса первое место заняла команда СОШ № 52, второе место – команда СОШ № 67 и третье – команда СОШ № 51.