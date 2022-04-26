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В Бишкеке прошел смотр-конкурс "Юный инспектор дорожного движения"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Свердловском районе на базе УВК ШГ № 38 прошел районный смотр-конкурс "Юный инспектор дорожного движения".

Конкурс проведен в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обучения и воспитания школьников как законопослушных участников дорожного движения, активных агитаторов и пропагандистов правил дорожного движения.

В конкурсе приняли участие команды СОШ № 32, СОШ № 46, ШГ № 51, СОШ № 52, УВКГ № 67 и СОШ № 89.

По итогам конкурса первое место заняла команда СОШ № 52, второе место – команда СОШ № 67 и третье – команда СОШ № 51.


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URL: https://www.vb.kg/417335
Теги:
дети, дороги, конкурс, ПДД, школа, Бишкек, Кыргызстан
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