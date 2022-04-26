Сотрудники ГНС высадили более 5 тысяч саженцев

Сотрудники Государственной налоговой службы присоединились к национальной кампании "Жашыл мурас", приняв самое активное участие в общереспубликанской акции по защите экологии и сохранению природного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятия сотрудники налоговых органов республики на сегодняшний день высадили 5 тысяч 216 саженцев хвойных и широколиственных деревьев, в том числе голубой ели, можжевельника, тополя, березы, туи, каштана и других пород.

В ходе субботников высадка насаждений произведена в парках, скверах, на прилегающих территориях налоговых органов, вдоль дорог и других общественных местах.

Общереспубликанская кампания "Жашыл мурас" направлена на повышение климатической устойчивости и сохранение природного наследия и проходит в рамках объявленного указом президента КР "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости".

Сотрудники налоговых органов на местах обеспечат дальнейший уход за зелеными насаждениями, в том числе саженцами молодых деревьев.