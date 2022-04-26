В Оше почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

У памятника "Жертвам Чернобыля" в городе Оше прошел митинг-реквием в память о погибших и пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба южной столицы.

В мероприятиях приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, заместитель полномочного представителя Президента КР в Ошской области Данияр Жаныкулов, депутат городского кенеша Болот Баетов, ветераны ликвидации аварии на ЧАЭС, семьи погибших и жители города.

В рамках мероприятия состоялось возложение венков с цветами к памятнику, а также собравшиеся почтили минутой молчания погибших в этой трагедии.

По словам В.Рыскуловой, в этот день памятные мероприятия проходят в каждой частичке бывшего Союза. В то время в городе Оше, узнав о трагедии, по инициативе городского военкомата был организован сбор добровольцев для ликвидации аварии.

"Многие участники по ликвидации аварии получили достаточно большую дозу радиации. На сегодняшний день в городе проживает 34 участников ликвидации аварии на ЧАЭС", - сказала вице-мэр.

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века - авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ежегодно 26 апреля в городе Оше чествуют героев-ликвидаторов и поминают погибших участников катастрофы на ЧАЭС. В этом году исполняется 36 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.