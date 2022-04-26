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Вокруг филармонии установили новые фонари

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- Алина Мамаева
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" провели ремонтно-восстановительные работы сетей наружного освещения с установкой 38 фонарей около Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, сообщает пресс-слжбу бишкекеской мэрии.

Теперь территорию филармонии освещают новые светодиодные светильники, изготовленные из прочного металла, сверху покрыты горячей краской. Был сделан специальный металлический корпус, который закрывает одну треть половины светильника, тем самым обеспечивает защиту от действий вандалов.


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URL: https://www.vb.kg/417343
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, филармония
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