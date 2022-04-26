Ахунбаев: Наши студенты вносят серьезную инвестицию в Кыргызстан

Международная высшая школа медицины (МВШМ) Кыргызстана была организована в 2003 году с целью создания хаба, который мог бы организовать медицинский экспорт в зарубежные страны. Это первый вуз в Кыргызстане с полным обучением на английском языке. В школе обучаются 4072 студентов из 14 стран мира. О достижениях медицинской школы и о том, как обучаются студенты из Юго-Восточной Азии, рассказал директор этого заведения, а также внук легендарного кыргызского хирурга Исы Ахунбаева - Сталбек Ахунбаев.

Первый англоязычный вуз в Кыргызстане

- В советское время КГМА входила в тройку ведущих образовательных учреждений медицинского профиля Советского Союза. Для этого мы создали МВШМ с целью организации экспорта образования в зарубежные страны. Для того чтобы стать привлекательным вузом для иностранных граждан, необходимо было, первое, создать уникальную образовательную программу, адаптированную для студентов из стран преимущественно из Юго-Восточной Азии: Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал и др. Во всех этих странах основной моделью медицинского образования является британская. Поэтому коллективом школы была создана уникальная запатентованная программа, которая прошла экспертизу в медсоветах Индии, Пакистана, получив там положительную оценку. Во-вторых, после пересмотра программы подбора кадров было решено, что обучение для иностранцев легче проводить на английском языке. Потому что медицинская мировая литература в основном издается на английском языке и соответственно терминология должна быть понятной для тех, кто приезжает учиться.

Первые шаги и сложности

- Необходимо отметить, что на первых двух курсах в программе было предусмотрено усиленное изучение русского и кыргызского языков. Это делалось для того, чтобы к старшим курсам, когда уже студенты будут вовлекаться в клинический процесс, они имели возможность коммуницировать с пациентами. Соответственно программа была написана на английском, были пересмотрены все учебно-методические материалы и переведены на соответствующий язык. Мы приобрели англоязычную литературу. Был подготовлен штат профессорско-преподавательского состава, отобраны лучшие по возможности преподаватели, владеющие английским языком и, как оказалось, в Кыргызстане их немало.

Подготовительный процесс занял около двух лет. Первый набор студентов состоял из 2 групп из числа 13 учащихся, на которых отрабатывались определенные процессы, механизмы и так далее. Через год набор студентов составил порядка 90 человек из Пакистана и Индии. Надо сказать, что на начальном этапе было довольно сложно организовать учебный процесс. Было необходимо создать лабораторию и социально-бытовые условия для студентов. Мы столкнулись с таким явлением - наших обучающихся не принимает местное население. В связи с этим возникали препятствия при перемещении студентов по городу в общественном транспорте. Поэтому в 2005 году мы приобрели автобусы для того, чтобы организовать маршруты для их передвижения.

Культурная интеграция студентов

- Была разработана программа организации питания для студентов. Совместными усилиями с нашими партнерами организовали трехразовое горячее питание, состоящее из традиционных блюд индийской и пакистанской кухни, где работают 12 поваров из их стран. Мы пошли на эти затраты, потому что это здоровье студентов. Была разработана большая программа по интеграции индийских и пакистанских студентов в наше общество. В частности, были разработаны программы по углубленному изучению кыргызского языка, для того чтобы студенты могли общаться с местным населением в повседневной жизни. Была организована студенческая сеть "Тундук", которую основали наши студенты. Она объединила учащихся КРСУ, КГМА, Кыргызского–Турецкого университета "Манас" и так далее, она стала площадкой для объединения студентов как из Кыргызстана, так из Индии и Пакистана. Сейчас "Тундук" объединяет около 1000 студентов из разных вузов.

Мероприятия, которые сплачивают дружбу народов

- Важным моментом была организация культурных мероприятий, таких как Дни культуры Индии в Кыргызстане или Дни Кыргызстана в Индии. Мы совместно с Фондом Розы Отунбаевой провели эти два больших мероприятия. То есть на первом мероприятии индийские студенты исполняют песни, готовят разные номера, читают стихотворения и монологи на кыргызском языке, а на втором, наоборот, кыргызстанцы читают и поют на английском либо хинди.

В этом году впервые будут проводиться соревнования по мини-футболу в рамках лиги Международной школы медицины, в которых будут участвовать наши бишкекские студенты и учащиеся Иссык-Кульского кампуса нашей школы. Помимо этого, примут участие 6 команд из других ВУЗов. Наша команда входит в состав интерлиги Кыргызстана. Мы второй год принимаем участие в этих состязаниях.

Необходимо также отметить, что мы помогали в переводе эпоса "Манас" на язык хинди и выпускали эти книги для пропаганды эпоса в Индии. Кроме этого, мы оказали содействие в выпуске книги на кыргызском языке про Махатму Ганде, чтобы наши люди узнали о богатой истории Индии. Эти книги мы бесплатно распространяли среди наших жителей.

Морфологический корпус

В настоящее время успешно функционирует морфологический, где проводятся лабораторные занятия и исследования, анатомирования и практические манипуляции. Имеется анатомический музей и интерактивный стол "Пирогова"-3D атлас анатомии человека.

Симуляционный центр

Симуляционный центр был создан в целях повышения качества профессиональной подготовки студентов, развития и совершенствования медицинских навыков. В центре используются современные средства имитационного обучения и виртуальные тренажеры, имитирующие реальную клиническую ситуацию.

Наш филиал в Чолпон-Ате

Мы долго думали, в каком регионе открывать филиал нашей школы и наш выбор пал на город Чолпон-Ата, где функционирует иссык-кульский кампус МВШМ. На открытие региональных кампусов нас подтолкнуло в свое время стратегия развития регионов, принятая у нас в Кыргызстане. Вокруг нашего иссык-кульского кампуса создалось ядро, состоящее из местных бизнесменов, поставщиков, которые сейчас тепло и дружно сосуществуют. Поэтому мы решили развивать этот опыт. К новым учебным годам мы планируем открыть базу в Караколе, в конце апреля мы едем в Ош, где будем изучать возможность открытия подобного кампуса.

Нашли выход из ситуации

Нужно сказать, что в свое время мы столкнулись с такой ситуацией, когда наши студенты потеряли возможность практиковаться в больницах. Так как многие медучреждения были перепрофилированы на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Мы заключили долгосрочные договора с ведущими клиниками Индии, Пакистана, где наши студенты имеют право и возможность проходить практику по нашим программам и под контролем наших специалистов.

Планы

Хотелось бы в рамках государственно-частного партнерства открыть учебно-практические лаборатории. Наш университет приобретает оборудование, которое необходимо государственным больницам при условии, что наши студенты совместно с врачами данных учреждений имели бы возможность присутствовать при манипуляциях, а также проводить свои самостоятельные процедуры. Это было бы с одной стороны базой для образовательного процесса, с другой стороны - помощь нашим лечебно-практическим учреждениям. Этот вопрос мы прорабатываем. Законодательство КР о государственно-частном партнерстве очень сложное и громоздкое. Мы досконально изучаем его и, признаться, трудно соблюсти все механизмы. С этой целью мы разрабатываем другие легальные способы, чтобы все это можно было реализовать.

Инвестиции наших студентов в Кыргызстан

Еще хотелось бы отметить, что мы начинали работу с 13 студентами, а в настоящее время обучаются более 4 тысяч студентов. Оплата составляет 3 тысячи долларов год. Наше учебное заведение оплачивает все необходимые налоги, что является большим подспорьем госбюджету. Помимо этого, наши студенты привозят в Кыргызстан порядка 6-7 тысяч долларов, из которых 3 тысячи уходят на обучение. Контракт обучающихся распределяется на зарплату преподавателям, на развитие инфраструктуры, оплату коммунальных услуг и пр. Помимо этого, от 3 до 4 тысяч студентов тратят на питание, проживание, досуг и прочее. В общем, 4 тысячи наших студентов вносят серьезную инвестицию в Кыргызстан. Мы за эти деньги обязаны давать качественное образование. Почему мы стараемся развивать свои собственные клинические симуляционные центры. Студенты из Индии и Пакистана обучаются за счет образовательных кредитов, соответственно они четко отслеживают, что они имеют после того, как оплатят за обучение. У нас идет жесткий контроль со стороны студентов, то есть преподаватели, не удовлетворяющие обучающих, не задерживаются у нас. Поэтому мы ведем строгий отбор преподавателей. Ни для кого не секрет, что очень важным моментом является имидж нашего университета за рубежом, откуда приезжают учиться. Студенты из Индии и Пакистана, когда возвращаются на родину, сдают национальный экзамен для того, чтобы получить право врачевать в своей стране. Первые наши выпускники в 2008 года показали низкий процент во время тестирования. В настоящее время результаты составляют 60-70 процентов, а это высокий показатель. Наша школа входит в число ведущих вузов для желающих поступить в медицинские заведения. Мы стали популярными и ежегодно к нам обращаются от двух до трех тысяч абитуриентов, которые хотели бы обучаться в нашем вузе. Поэтому ведется строгий отбор абитуриентов, которых мы принимаем. С учетом того, что мы занимаемся обучением иностранных граждан важным моментом является прохождение аккредитации.

Почему важно пройти международную аккредитацию?

В 2018 году мы прошли Национальную программную аккредитацию, в 2019 году - Международную институциональную аккредитацию, в 2021 году - Национальную программную аккредитацию, а в 2022 году Международную программную аккредитацию.

Почему важно пройти международную аккредитацию? Потому что всемирная федерация медицинского образования установила дедлайн до 2023 года, чтобы все вузы мира медицинского профиля должны пройти аккредитацию в международных агентствах. После 2023 года федерация будет признавать только те дипломы, которые аккредитованы. Наш ВУЗ находится в топовых строчках национального рейтинга. Важным моментом является то, что наша школа была признана в ведущих образовательных международных рейтингах. Мы аккредитованы медицинским советом Бангладеша, Малайзии, Непала и Мальтийских островов.

У нас большое количество партнерских вузов. Наши студенты в рамках студенческой мобильности выезжают по различным программам в Италию, в страны Прибалтики, Узбекистан, Швецию, Казахстан, Таджикистан, Индию и Пакистан. Наши преподаватели уезжают за границу, где знакомятся с опытом преподавания ведущих вузов и повышают свою квалификацию. Тесно контактируем мы с местными вузами МУК, КГМА, ОшГУ. Вместе проводим совместные олимпиады, научно-практические конференции. К примеру, с 13-15 апреля будет дни науки на базе КГМА, где примут участие наши студенты. В Оше на базе ОшГУ планируется проведение конференции в конце апреля. В следующем году планируем отметить 20-летие нашей школы, надеюсь, с новыми достижениями и успехами.

Проекты, которыми мы гордимся

Был организован специальный стационар для иностранных студентов с англоязычным персоналам, которые могут оказать помощь им круглосуточно. Во время пандемии иностранные студенты оказались за бортом. То есть они не могли получить полноценную медицинскую помощь, потому что система здравоохранения КР работала на пределе своих возможностях и сил. Поэтому нами был организован отдельный стационар на базе сети клиник МВШМ "Веданта" для студентов, которые заразились Ковидом. Во всех зарубежных развитых странах все медицинские факультеты имеют собственные многопрофильные комплексные клиники. Мы были первыми кто создал университетскую клинику. Как я уже говорил, персонал в основном англоязычный, который имеет возможность свободно общаться со студентами. Вторым поводом открытия клиники было не только оказание помощи нашим студентам но и ради создания качественного образовательного процесса на базе данного междучреждения. Это делалось для того, чтобы студенты имели возможность на практике применять свои знания. Первая клиника была рассчитана на 100 коек и сейчас она успешно функционирует, заняв свою нишу в системе здравоохранения КР. Я с гордостью могу сказать, что сеть клиник МВШМ "Vedanta" год назад прошла международную аккредитацию в МАК (Международная аккредитационная комиссия). Она подтвердила свой высокий уровень и возможность оказания медицинской и общей помощи. Хотелось бы, чтобы у нас при университете была не только одна клиника. С этой целью мы разрабатываем концепцию развития клинической сети.

Мы планируем открыть в нашей клинике педиатрию. Эту идею мы хотели реализовать совместно с нашими индийскими партнерами. Еще строится еще один клинический корпус, который мы надеемся, тоже займет свою нишу, и где мы планируем, будет уклон именно на хирургию. Помимо этого, нами была открыт филиал клиники в Чолпон-Ате где наши студенты могут работать. Там в основном занимаются амбулаторным приемом, как детей, так и взрослых пациентов. Также планируется открытие клиники в Караколе в других регионах нашей страны.

Развитие телемедицины

Помимо филиалов мы планируем открывать пункты телемедицины, где в регионах любой пациент, не имеющий возможности обратиться за медицинской помощью в Бишкек или в другие города, сможет получить полноценную консультацию опытного специалиста, позволяющий правильно оценить лечение, поставить диагноз и так далее.

Привлекаем наших соотечественников

Немаловажным фактором является то, что мы стараемся на базе нашей клиники привлекать наших граждан, которые обучались и работали в ведущих клиниках мира. В нашей клинике мы создали условия для работы двух высококвалифицированных врачей из Турции, которые 10-12 лет отработали в ведущих турецких медучреждениях. Также мы пригласили в нашу клинику опытного врача-кардиолога, который работал в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Он привел с собой своего ученика, который также является нашим соотечественником. Помимо этого, мы отправляли наших врачей на годичные курсы повышения квалификации в Санкт-Петербург. Хочется, чтобы наши пациенты получали качественную медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая в другие страны. Это будет и надежно и бюджетно, плюс даст толчок развитию отечественной медицинской науки.