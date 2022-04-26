В Узбекистане запретили наносить на автомобили символику Дня Победы

В Узбекистане водителям запретили наносить на автомобили надписи, самодельные стикеры и знаки. Запрет распространяется и на популярную в народе символику к 9 Мая, которой многие водители традиционно украшают свои машины в преддверии Дня Победы. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Podrobno.uz.

Как передает агентство, такая норма предусмотрена новыми правилами дорожного движения, вступающими в силу с 1-го числа следующего месяца.

В них говорится, что водителям запрещена установка любых опознавательных знаков, которые не включены в пункт 176 правил дорожного движения, а также нанесение различных надписей на кузов и окна автомобилей. Исключение составляют рекламные тексты и изображения, которые утверждаются в установленном законом порядке.

При этом размер штрафа за нарушение пока не определен.

Источник: eadaily.com