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В Узбекистане запретили наносить на автомобили символику Дня Победы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Узбекистане водителям запретили наносить на автомобили надписи, самодельные стикеры и знаки. Запрет распространяется и на популярную в народе символику к 9 Мая, которой многие водители традиционно украшают свои машины в преддверии Дня Победы. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Podrobno.uz.

Как передает агентство, такая норма предусмотрена новыми правилами дорожного движения, вступающими в силу с 1-го числа следующего месяца.

В них говорится, что водителям запрещена установка любых опознавательных знаков, которые не включены в пункт 176 правил дорожного движения, а также нанесение различных надписей на кузов и окна автомобилей. Исключение составляют рекламные тексты и изображения, которые утверждаются в установленном законом порядке.

При этом размер штрафа за нарушение пока не определен.

Источник: eadaily.com


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URL: https://www.vb.kg/417353
Теги:
9 Мая, Узбекистан
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