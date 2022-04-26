С начала года в КР было выдано более 5,5 тысячи льготных сельхозкредитов

Министерство сельского хозяйства отчиталось о реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства - 10".
В ведомстве сообщили, что, по данным на 21 апреля, по категории "Растениеводство" всего выдано 2090 кредитов на общую сумму 866 миллионов 933 тысячи сомов.
Из них:
По категории "Животноводство" всего выдано 3 тысячи 396 кредитов на общую сумму 1 миллиард 733 миллиона 908 тысяч сомов.
Из них:
По категории "Агропереработка" всего выдано 77 кредитов на общую сумму 202 миллиона 350 тысяч сомов.
Из них:
Всего по 3 категориям выдано 5 тысяч 563 кредита на общую сумму 2 миллиарда 803 миллиона 191 тысяча сомов.