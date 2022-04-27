Школьники Тонского района узнали, как вести себя при чрезвычайных ситуациях

Пресс-центр МЧС сообщает, что сотрудниками ОЧС Тонского района совместно с организацией "Красный Полумесяц" был проведен специальный конкурс среди учеников школ Тонского района на тему "Как вести себя в чрезвычайных ситуациях и оказание первой до врачебной помощи".

В мероприятии приняли участие ученики 16 школ Тонского района, ученики получили интересный инструктаж о том, как вести себя в в случаи возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках мероприятия были определены победители и вручены ценные призы.