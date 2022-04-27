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Школьники Тонского района узнали, как вести себя при чрезвычайных ситуациях

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что сотрудниками ОЧС Тонского района совместно с организацией "Красный Полумесяц" был проведен специальный конкурс среди учеников школ Тонского района на тему "Как вести себя в чрезвычайных ситуациях и оказание первой до врачебной помощи".

В мероприятии приняли участие ученики 16 школ Тонского района, ученики получили интересный инструктаж о том, как вести себя в в случаи возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках мероприятия были определены победители и вручены ценные призы.


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URL: https://www.vb.kg/417363
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, МЧС
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