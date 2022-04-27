Мэр столицы встретился с губернатором Рязанской области

В Бишкеке мэр Эмилбек Абдыкадыров встретился с делегацией из Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, образования, коммунального хозяйства и строительства.

Николай Любимов пригласил градоначальника посетить шоу-рум – многоотраслевую выставочную экспозицию продукции рязанских производителей. На площадке в течение двух месяцев представят продукцию 57 компаний региона – более 500 образцов товаров и уникальных разработок.

В свою очередь Эмилбек Абдыкадыров выразил уверенность в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.