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Мэр столицы встретился с губернатором Рязанской области

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэр Эмилбек Абдыкадыров встретился с делегацией из Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, образования, коммунального хозяйства и строительства.

Николай Любимов пригласил градоначальника посетить шоу-рум – многоотраслевую выставочную экспозицию продукции рязанских производителей. На площадке в течение двух месяцев представят продукцию 57 компаний региона – более 500 образцов товаров и уникальных разработок.

В свою очередь Эмилбек Абдыкадыров выразил уверенность в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/417369
Теги:
Россия, мэр, кыргызско-российское сотрудничество
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