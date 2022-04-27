Сегодня в Бишкеке пройдет гала-концерт ко дню рождения Булата Минжылкиева

Сегодня, 27 апреля, в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится гала-концерт посвященный 80-летию театра и дню рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Булата Минжылкиева. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

В концерте примут участие звезды оперной сцены. Зрители услышат лауреата международных конкурсов, приглашенного солиста Ла Скала, Мариинского театра, Арены-ди-Верона, финалиста проекта "Большая опера" Бадрала Чулуунбаатара (Монголия), заслуженного артиста России Павла Черных, лауреатов международных конкурсов, солистов театра "Астана Опера" Татьяну Вицинскую и Саяна Исина. Также к публике выйдут участники популярной группы NUANS (Монголия). Бишкекчан и гостей города порадуют и солисты театра оперы и балета имени Малдыбаева. В программе номера народных артистов Кыргызстана Асель Бекбаевой, Бактыбека Ыбыкеева, заслуженных артистов Заиры Раимбековой, Бактыгуль Бокоевой, Айзирек Момуновой, Нуржигита Асанова, Тилека Найманбаева, Айбека Саралаева и других.

Музыка сегодня будет звучать в исполнении симфонического оркестра театра. Выйдет на сцену академический хор храма искусств и артисты балета КНАТОБ.

За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Режиссер концерта Найля Рахмадиева.