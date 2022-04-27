На Иссык-Куле с 2023 года запретят пансионаты без очистных сооружений

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль". Об этом сообщается на сайте президента.

Сообщается, что в настоящее время на территории курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль складывается неблагоприятная экологическая обстановка, которая уже привела к снижению рекреационной ценности озерного комплекса и при сохранении существующих негативных тенденций может повлечь необратимые экологические и экономические потери.

Отмечается, что одними из главных источников загрязнения озера и территории Иссык-Куля являются города и населенные пункты, расположенные в прибрежной зоне и по берегам рек, впадающих в озеро Иссык-Куль.

"Жители, организации, предприятия сбрасывают сточные воды и отходы в реки, а местами и непосредственно в озеро, так как очистные сооружения отсутствуют вообще, а если и существуют, то качество очистки не соответствует установленным требованиям. В результате в озеро попадает большой объем опасно загрязненных сточных вод, содержащих органические и химические соединения.

Серьезное негативное влияние на чистоту озера Иссык-Куль оказывают сотни пансионатов и домов отдыха, которые находятся и работают непосредственно в прибрежной зоне и не оснащены надежными очистными сооружениями", - говорится в сообщении.

В городах Балыкчы, Каракол, Чолпон-Ата имеющиеся сооружения канализации и очистки сточных вод вследствие многолетней эксплуатации и несвоевременной реконструкции, капитального ремонта пришли в негодность, не выполняют своей функции, в лучшем случае производят только механическую очистку стоков.

В целях предотвращения экологической катастрофы биосферной зоны и сохранения озера Иссык-Куль, эффективного использования и управления его прилегающей территорией, создания условий и обеспечения контроля за развитием курортно-рекреационной и туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области постановляется запретить с 1 января 2023 года:

функционирование в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями (водозабор, водопровод, канализационная сеть, канализационная насосная станция и очистные сооружения); выдачу паспорта о готовности к функционированию на очередной курортный сезон санаториям, пансионатам, домам отдыха, коттеджным поселкам, гостевым домам, гостиницам и другим объектам рекреации, не обеспеченным системами водопровода, канализации и очистными сооружениями.

Возложить ответственность за исполнение пункта 1 настоящего указа на Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области, глав районных государственных администраций и мэров городов Балыкчы, Каракол и Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Кабинету министров:

до 1 июля 2022 года рассмотреть на своем заседании вопрос исполнения министерствами, административными ведомствами, местными государственными администрациями и мэриями городов Иссык-Кульской области Закона "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", постановления правительства "Об утверждении правил застройки курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль" от 2 октября 2007 года № 445, Указа президента КР "О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости" от 19 марта 2021 года № 77 и других нормативных правовых актов, регламентирующих порядок содержания и условия градостроительного развития и обустройства территории Иссык-Кульской биосферной зоны;

До 1 июня 2023 года обеспечить:

строительство и реконструкцию очистных сооружений в городах Балыкчы, Каракол и Чолпон-Ата; строительство мусороперерабатывающего завода в городах Каракол и Чолпон-Ата; предусмотреть при формировании проекта республиканского бюджета на 2023 год выделение бюджетных средств на реализацию настоящего указа.

Кабинету министров Кыргызской Республики до 1 января 2023 года разработать и утвердить комплексную государственную программу "Охрана озера Иссык-Куль и социально-экономическое развитие Иссык-Кульской биосферной зоны на 2023 – 2026 годы".

Цель программы – охрана озера Иссык-Куль и защита Иссык-Кульской биосферной зоны от негативного воздействия на природную среду в результате человеческой деятельности, техногенных и природных факторов.

Задачи программы:

сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Иссык-Кульской биосферной зоны;

снижение уровня загрязненности промышленными и бытовыми отходами, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому загрязнению;

повышение эффективности использования курортно-рекреационного потенциала Иссык-Кульской биосферной зоны;

сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Иссык-Кульской биосферной зоны;

развитие государственного экологического мониторинга экологической системы озера Иссык-Куль;

развитие системы защиты берегов озера Иссык-Куль, рек и иных водоемов Иссык-Кульской биосферной зоны.