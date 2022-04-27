Погода
$ 84.77 - 85.77
€ 91.87 - 92.87

Утверждены новые нормы по применению контрольно-кассовых машин

158  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане постановлением кабинета министров от 8 апреля принят ряд норм по применению контрольно-кассовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Утвержденные нормы совершенствуют правила применения ККМ в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур и развития системы налогового администрирования.

Указанным постановлением утверждены:

  1. порядок регистрации и применения ККМ;
  2. перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения ККМ;
  3. порядок выдачи технического заключения к ККМ и формирования реестра ККМ;
  4. типовые правила эксплуатации ККМ;
  5. требования к оператору фискальных данных и к центрам технического обслуживания ККМ.

Также установлено, что:

  1. контрольно-кассовые машины, зарегистрированные в информационной системе ГНС в рамках реализации постановления кабинета министров Кыргызской Республики от 27 августа 2021 года №156, подлежат применению субъектами без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям с 1 января 2022 года.
  2. При этом данные аппаратные ККМ до реализации субъекту либо иному лицу для последующей ее реализации субъекту должны пройти процедуру соответствия техническим требованиям;
  3. с 1 мая 2022 года ККМ, не соответствующие новым Техническим требованиям к ККМ с функцией работы с фискальным модулем, не подлежат регистрации;
  4. с 1 августа 2022 года в кассовых чеках, передаваемых в ГНС, в обязательном порядке должны отображаться коды средств идентификации товаров (маркировка товаров);
  5. субъекты, использующие ККМ, которые ранее зарегистрированы в системах ГНС, имеют право применять их до 31 декабря 2022 года.

Требования к ККМ и субъекту по выполнению кассовых расчетных операций с видами расчета, такими как предоплата (аванс) и постоплата (кредит), вступают в силу с 1 января 2023 года.

Кроме этого, в торговых (вендинговых) автоматах и автоматах оказания услуг должны быть установлены ККМ с возможностью формирования и выдачи контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания.

Также запрещается предоставлять покупателю (клиенту) товарные чеки, распечатанные с использованием программного обеспечения и/или программно-аппаратных комплексов, предназначенных для автоматизации деятельности субъекта, без выдачи контрольно-кассового чека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417379
Теги:
ГНС, налоги, Налоговый кодекс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  