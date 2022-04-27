Кувейт заинтересован в импорте мяса, фруктов и овощей из Кыргызстана

26 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Кувейте Азамат Карагулов провел встречу с заместителем генерального директора Торгово-промышленной палаты Кувейта Эмадом Аль-Заидом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе беседы посол Азамат Карагулов осветил деятельность посольства в Эль-Кувейте и в качестве основных ее направлений отметил экономическую дипломатию и задачи по расширению торгово-экономических связей с Кувейтом. Он рассказал о завершении сертификации продуктов питания из Кыргызстана в Кувейте, успешном опыте поставок баранины, форели и меда и, в целом, широких возможностях для частного сектора двух стран в связи с открытием прямого воздушного сообщения из Эль-Кувейта в Бишкек и Ош.

В свою очередь Аль-Заид рассказал о задачах Кувейта по обеспечению продовольственной безопасности и диверсификации поставок продуктов питания и в этой связи выразил особую заинтересованность в импорте мяса, сезонных фруктов и овощей из Кыргызстана. Кроме того, он выразил интерес к продукции кыргызской швейной промышленности, в особенности к изделиям из натуральной шерсти, кожи, хлопка и шелка.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями относительно сроков визита делегации ТПП Кувейта в Бишкек и проведения встречи между деловыми кругами, специализирующимся на поставках продуктов питания. При этом Аль-Заид приветствовал визит кыргызской делегации производителей в Кувейт, заверив в готовности организовать специальную выставку-ярмарку продукции, а также содействовать в открытии постоянного кыргызского шоу-рума в Эль-Кувейте.