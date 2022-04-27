Путешествия во времени признаны возможными

Физик Барак Шошани из Института теоретической физики в Ватерлоо уверен, что путешествия во времени могут быть возможны, но только в том случае, если путешественник перемещается в параллельные временные линии. Свои выводы ученый опубликовал в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

Барак Шошани объясняет, что путешествия во времени сталкиваются с двумя основными проблемами. Физики предполагают, что для машины времени требуется экзотическая материя, то есть материя с отрицательной энергией. Из квантовой механики следует, что эта материя теоретически может быть создана, но в очень малых количествах. В то же время нет доказательств, что экзотическую материю нельзя получить в количествах, необходимых для путешествий во времени, или без нее нельзя обойтись.