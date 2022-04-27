ЖК одобрил кандидатуру Жээнбека Кулубаева на должность главы МИД

На заседании ЖК сегодня, 27 апреля, депутаты рассмотрели вопрос о назначении Жээнбека Кулубаева на должность министра иностранных дел и поддержали его кандидатуру. Об этом сообщается на сайте парламента.

В ходе обсуждения депутат Исхак Масалиев особое внимание обратил на вопросы в сфере внешней политики, добавив, что внешнеполитический курс страны должен формироваться исходя из национальных интересов, изменений в международной политике. Депутаты Султанбай Айжигитов, Мирлан Самыйкожо обозначили вопросы в сфере обеспечения безопасности приграничных территорий Кыргызстана.Депутат Ырысбек Атажанов поднял вопросы об открытии консульства в Индонезии и авиасообщения с Южной Кореей. Депутат Мейкинбек Абдалиев, Гулшаркан Култаева, Талайбек Масабиров отметили, что необходимо решить вопросы по защите интересов трудовых мигрантов в зарубежных странах, подготовке профессиональных кадров.

В итоге кандидатуру Кулубаева поддержал 71 нардеп.