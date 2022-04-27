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За вымогательство взятки задержан следователь МВД

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане по факту вымогательства взятки задержан старший следователь следственной службы МВД. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Задержан старший следователь следственной службы МВД КР майор милиции Ш.С.К. при получении денежных средств в сумме 200 тысяч сомов.

ГКНБ установлено, что следователь Ш.С.К. через посредническое лицо Ю.А.Х. вымогал денежные средства в сумме 4 тысячи долларов от Э.у.У. за прекращение преследования по расследуемому уголовному делу.

В рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 ("Вымогательство взятки") УК КР старший следователь СС МВД Ш.С.К. и посредник Ю.А.Х. в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/417390
Теги:
ГКНБ, МВД, взятка, Кыргызстан, следствие
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