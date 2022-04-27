Пограничники пресекли контрабанду хозяйственного мыла, порошка и фреона

В Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли несколько попыток контрабандной деятельности через границу. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

Неподалеку от села Интернационал Лейлекского района Баткенской области пограничники задержали несколько граждан Кыргызстана, пытавшихся нелегально провезти в Таджикистан 700 кг хозяйственного мыла и стирального порошка.

В этот же день гражданин Кыргызстана С.О., 1976 г.р., на автомашине марки Opel Zafira пытался незаконно ввезти в Кыргызстан из Таджикистана 16 коробок хлордифторметана, используемого в качестве хладагента (фреон для холодильников). Задержанный хлордифторметан был произведен в Таджикистане.

По предварительным данным, водитель намеревался сбыть груз на территории Кыргызстана.

После оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.