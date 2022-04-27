В Бишкеке почтили память педагога Светланы Арыстановой

В Бишкеке сегодня, 27 апреля, в честь известного педагога Светланы Арыстановой установили мемориальную доску в музее столичной школы № 6. Гостей торжественной церемонии встречала директор этого учебного заведения Айгуль Усубакунова.

"Народный учитель страны Светлана Арыстанова сделала огромный вклад в развитие образование республики. Кроме того, наша школа стала лучшей инновационной школой республики именно благодаря Светлане Амановне. Поэтому по желанию родителей в 2015 году здесь был открыт музей в ее честь. А сегодня мы открываем памятную доску, чтобы у детей был пример для подражания. Ее научные труды являлись настольной книгой для многих педагогов. Она очень много внимания уделяла развитию образования страны, она изучала зарубежный опыт и всегда применяла передовые идеи в Кыргызстане. Она была особенным человеком, ее все уважали и любили", - сказала заслуженный учитель КР, завуч № 6 школы Наталья Цимфер.

Благодаря Светлане Амановне была разработана модель выпускника гимназии, которая была использована в ряде школ.

В гимназии № 6 ее стараниями была создана сеть кружков, студий дополнительного образования, введен полилингвизм, изучался углубленно кыргызский, русский, английский, французский языки, по желанию учащихся ввели изучение корейского и китайского языков. Обучение проводилось на высоком профессиональном уровне.

Кроме того, школу назвали "кузницей кадров". Педагоги, которые работали в ней, стали директорами таких учебных заведений, как № 26, 13, 24, 30, 32, 63, и так далее.

В большом помещении, где собрались гости, было полно народу. Здесь были ее коллеги, ученики с охапками роз, многие из которых стали известными специалистами. Пришли депутаты ЖК, представители Минобразования и многие другие.

По словам правозащитницы Анары Дауталиевой, трудно переоценить влияние Светланы Арыстановой на развитие образовательной сферы.

"Когда произносишь имя Светланы Амановны, то появляется образ удивительной женщины, педагога-новатора, человека большой души. Сегодня мы собрались отдать дань памяти Великому человеку, которая проработала более 50 лет в образовательной сфере. Дело ее жизни до сих пор живет в ее выпускниках, коллегах. В природе существуют такие величины, которые ученые называют постоянными. Для образования Кыргызстана ее имя - это постоянная величина абсолютного значения!", - добавила экс завуч школы Роза Асакеева.

После согласования с мэрией Бишкека мемориальную доску планируют прикрепить к стене здания школы №6.

Справка

Народный учитель Кыргызской Республики Арыстанова Светлана Амановна родилась 27.04.1938 года в г. Джалал-Абад.

В 1965 году, после окончания химико-биологического факультета Кыргызского государственного университета, начала педагогическую деятельность учителем биологии в СШ № 47 г. Фрунзе.

В связи с командировкой мужа работала учителем в школе при Посольстве СССР в Республике Мали, г. Бамако.

С 1976 по 1981 год Светлана Амановна работала учителем биологии в средней школы №6, затем инспектором городского отдела народного образования г. Фрунзе.

С 1981-1989 годы – вице-президент республиканского химического общества им. Д.И. Менделеева.

С 1981-1990 годы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе техникума Советской торговли, затем директор школы № 20 г. Бишкек.

С августа 1990 года – по 1 апреля 2014 года работала директором школы-гимназии № 6.