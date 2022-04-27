И.о. главы МИД Жээнбек Кулубаев распространяет фейковую информацию?

Судя по всему, и.о. министра иностранных дел Жээнбек Кулубаев, заявляя, что Турция отправила беспилотные летательные аппараты "Байрактар", опирается на непроверенную информацию в интернете. Об этом на своей странице в соцсети заявил журналист Дайырбек Орунбеков.

"Не так давно прошла информация, что представитель Турции встретился с руководителями Министерства обороны Таджикистана. На встрече обсуждалось сотрудничество. Это факт.

Затем последовали неподтвержденные фальшивые сообщения с фальшивыми фотографиями, что, мол, Таджикистан приобрел беспилотники "Байрактар ТБ2". В итоге выяснилось, что фотографии были фальшивыми.

Депутат Мирлан Самыйкожо спросил Жээнбека Кулубаева, правда, что Турция поставляет Таджикистану беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Кулубаев ему ответил, что это правда. "Мы просили турецкую сторону не продавать соседним странам беспилотники", - сказал он.

Похоже, и.о. министра иностранных дел Жээнбек Кулубаев опирается на фейковую информацию в интернете.

Официальные власти Таджикистана и Турции эту информацию не подтвердили, но наш депутат и министр уже выдают подобного рода сообщения!

Может, прежде чем поднимать такие темы, будем соблюдать международную этику. Мало того что подобные заявления могут негативно повлиять на отношения между Кыргызстаном и Турцией, но уже в социальных сетях стали выражать недовольство в отношении турок. Не нужно бежать впереди поезда", - написал Орунбеков.