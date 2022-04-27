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Делегация по национальным видам спорта из Кыргызстана побывала в Татарстане

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- Наталья Крайнова
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В Татарстане под эгидой Министерства спорта прошла рабочая встреча с делегацией Кыргызстана по вопросам развития национальных видов спорта.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, депутат Жогорку Кенеша, советник президента Международной федерации кыргыз куреш Эмиль Жамгырчиев, заместитель председателя – директор департамента стратегического развития союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Марат Ахматов, вице-президент Международной федерации борьбы корэш и Федерации кореш России Равиль Ногуманов, исполнительный директор Федерации корэш РТ Марсель Тагиров, генеральный секретарь Международной федерации борьбы на поясах, вице-президент Федерации России, исполнительный директор Федерации Татарстана Хабир Хабибуллин, главный специалист отдела летних видов спорта Центра спортивной подготовки РТ, а также представители Министерства спорта РТ.

В ходе встречи стороны обменялись опытом развития национальных видов спорта – корэш и кыргыз куреш и обсудили совместное взаимодействие в подготовке спортсменов и проведении соревнований. Помимо этого, делегация Кыргызстана поинтересовалась развитием хоккея в Татарстане и, в частности, вопросом востребованности воспитанников спортивных школ в большом хоккее не только в России, но и за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/417412
Теги:
национальные виды спорта
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