Задержан оператор Джалал-Абадского регионального отдела ГУ "Унаа"

В Джалал-Абадской области 26 апреля при получении взятки задержаны сотрудник регионального отдела ГУ "Унаа" МВД КР и посредник. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ в рамках уголовного дела, предусмотренного по ст. 343 (Вымогательство взятки) УК КР.

Установлено, что оператор А.М.И. Джалал-Абадского регионального отдела ГУ "Унаа" МВД через посредника Б.Ш.Ж. за положительное решение вопроса по сдаче экзамена для получения водительского удостоверения путем запугивания вымогал у жителя Джалал-Абада денежные средства.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении взятки задержан посредник и оператор Джалал-Абадского регионального отдела ГУ "Унаа" МВД КР. Указанные лица водворены в ИВС ОВД Сузакского района.