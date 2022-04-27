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Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане получат по 100 тыс сомов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Кыргызской Республике общая численность ветеранов ВОВ составляет 107 человек.

Согласно распоряжению, в ознаменование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов поручается выделить из Фонда президента КР 10 миллионов 807 тысяч сомов для оказания единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

  1. инвалиды Великой Отечественной войны;
  2. участники Великой Отечественной войны;
  3. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
  4. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, вышеуказанные категории лиц к 9 Мая получают ежегодное дополнительное единовременное денежное пособие в размере 20 тысяч сомов, а также единовременное денежное пособие в размере шестикратного расчетного показателя и четырехкратного расчетного показателя.


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URL: https://www.vb.kg/417416
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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