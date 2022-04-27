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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи телефона

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи телефона "Айфон ХС", сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Сообщается, что 25 апреля в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился житель столицы Т.И. с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени А., который 23 апреля примерно в 21.25 часов на улице Айни похитил мобильный телефон марки "Айфон ХС" стоимостью 25 тысяч сомов, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.2 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый А.А., 2000 года рождения. Доставлен в следственную службу и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению аналогичных преступлений.

Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(502) 102-149, 0(555) 102-149, 0 (708) 540-750 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/417417
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек
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