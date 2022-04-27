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Компания "Алтынкен" возместила Кыргызстану ущерб на 149,5 млн сомов

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Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской республики выявлена коррупционная схема по занижению уплаты за отходы горных пород ответственными лицами Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела, генеральной прокуратурой Кыргызской республики бывшему директору Чуй-Бишкекского территориального подразделения охраны окружающей среды и лесного хозяйства А.К. было предъявлено обвинение, который в сговоре с ОсОО "Алтынкен" и другими ответственными лицами систематически занижал размер оплата за отходы горных пород в бюджет государства.

По результатам проведенных мероприятий, был установлен ущерб на общую сумму 149 млн 585 тысяч сомов, который в апреле 2022 года ОсОО "Алтынкен" был возмещен в доход государства!.


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URL: https://www.vb.kg/417418
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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