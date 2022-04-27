Компания "Алтынкен" возместила Кыргызстану ущерб на 149,5 млн сомов

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской республики выявлена коррупционная схема по занижению уплаты за отходы горных пород ответственными лицами Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела, генеральной прокуратурой Кыргызской республики бывшему директору Чуй-Бишкекского территориального подразделения охраны окружающей среды и лесного хозяйства А.К. было предъявлено обвинение, который в сговоре с ОсОО "Алтынкен" и другими ответственными лицами систематически занижал размер оплата за отходы горных пород в бюджет государства.

По результатам проведенных мероприятий, был установлен ущерб на общую сумму 149 млн 585 тысяч сомов, который в апреле 2022 года ОсОО "Алтынкен" был возмещен в доход государства!.