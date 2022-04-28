МВД КР: как распознать фейковые новости?

В мессенджерах и социальных сетях распространяется аудиозапись о якобы поступившем запрете со стороны властей на празднование Орозо айта и на забой скота в этот день. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики сообщает, что данная запись является провокационной и не соответствует действительности.

Просим не вводить в заблуждение общественность и напоминаем об ответственности за распространение недостоверной, провокационной информации в соответствие с законодательством страны.

Вместе с этим Министерство внутренних дел предлагает несколько рекомендаций, как определить фейковые новости в социальных сетях? Как не участвовать в случайном распространении ложной информации в интернете?

1. Проверьте источник

Проверьте веб-адрес страницы, которую вы просматриваете. Иногда в

веб-адресах сайтов фейковых новостей содержатся орфографические ошибки или используются редкие доменные расширения, такие как: nfonet или offer. Если вы не знакомы с сайтом, перейдите в раздел "О компании".

2. Оцените автора

Найдите информацию об авторе, чтобы понять, заслуживает ли он доверия: реальный ли это человек, относятся ли его статьи к конкретной области знаний и освещает ли он определенные вопросы? Оцените, в чем может быть мотивация автора.

3. Проверьте другие источники и факты

Сообщают ли об этом факте другие авторитетные новостные источники или СМИ? Цитируются ли в статье достоверные источники?

Достоверные новости включают множество фактов: данные, статистику, цитаты экспертов и прочие. Если все это отсутствует, задайтесь вопросом – почему? Отчеты с ложной информацией часто содержат неверные даты или измененные сроки, поэтому рекомендуется проверить дату публикации статьи.

4. Сохраняйте критическое мышление

Многие фейковые новости составлены с целью спровоцировать сильные эмоциональные реакции, например, страх или гнев. Сохраняйте критический настрой, спросите себя: с какой целью написана эта статья? Продвигает ли она определенные взгляды или вопросы?

5. Оцените комментарии

Даже реальная статья или видео может не иметь комментариев. Часто ссылки и комментарии к статье могут автоматически создаваться ботами или пользователями, нанятыми для размещения вводящей в заблуждение

информации.

6. Проверьте, не является ли статья шуточной

Сайты сатирических новостей весьма популярны, однако не всегда понятно, является ли новость шуточной или реальной. Перейдите на сам веб-сайт, чтобы понять, типично ли для него публиковать сатирические и смешные истории.

7. Проверьте подлинность изображений

Изображения в социальных сетях могут быть отредактированы или изменены. Возможные признаки редактирования изображений включают деформацию (прямые линии на заднем фоне выглядят изогнутыми), странные тени, неровные края, нереально идеальный оттенок кожи. Кроме того, изображение может быть реальным, но использоваться в рамках вводящего в заблуждение контекста. Обратный поиск изображений в Google позволяет проверить, откуда было взято изображение и было ли оно изменено. Фейковые новости распространяются благодаря тем, кто им верит: они публикуют, ретвитят и распространяют ложную информацию всеми возможными способами.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам быть бдительными, в случае если вы не уверены в подлинности статьи, остановитесь и подумайте, прежде чем поделиться. Незнание закона не освобождает граждан от уголовной ответственности. Все причастные к рассылке ложных провокационных сообщений будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством.