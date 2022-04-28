РКФР выделит средства на расширение производства томатной пасты

Российско-кыргызский фонд развития выделит средства на расширение производства томатной пасты. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава фонда Артем Новиков.

По его данным, проект реализует ОсОО "Производственная ассоциация "Кооппромсервис". Будет запущено производство концентрированной томатной пасты с содержанием сухих веществ 30-32 процента. Производительность составит 1 тысячу тонн в год.

"РКФР выполняет поставленные президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым задачи по модернизации и укреплению экономики. Одним из ключевых направлений этой работы является развитие агропромышленного сектора и перерабатывающей промышленности. Томатная паста будет производиться из сырья, выращенного местными фермерами. Поэтому проект окажет мультипликативный эффект и поможет увеличить доходы фермеров от продажи томатов", - отмечает Новиков.