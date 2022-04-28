В Бишкеке после разборок школьниц одна из них попала в больницу

В Бишкеке подрались ученицы четвертого класса одной из столичных школ, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Сообщается, что 18 апреля 2022 года примерно в 23.15 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступила информация о том, что в 3-ю детскую городскую больницу с диагнозом "подкожная гематома височной области слева" поступила несовершеннолетняя Ж.М., 2010 года рождения.

Незамедлительно в больницу выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции Октябрьского РУВД. По приезде сотрудниками милиции было установлено, что школьнице Ж.М. были нанесены телесные повреждения ученицей 4-го класса одной из столичных школ, также с письменным заявлением обратилась в милицию мать несовершеннолетней С.Ж.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района Бишкека и начата доследственная проверка, в части полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме этого, были приглашены в следственную службу несовершеннолетняя Ч.А., 2011 года рождения, вместе с мамой Л.И., 1980 года рождения, которые были допрошены в качестве свидетелей. Помимо этого, с ними была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов.

Составлен был протокол на Л.И. в соответствии со статьей 102 ("Уклонение от родительских обязанностей") Кодекса о правонарушениях и наложен штраф на сумму 1000 сом.

Копии собранных материалов направлены в Комиссию по делам детей Октябрьской районной администрации Бишкека для принятия соответствующих мер.

Стоит отметить, что, согласно статьи 24 (субъект преступления) УК КР, т.е. субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим кодексом наступает уголовная ответственность. На основании части 1 статьи 28 ("Возраст, с которого наступает уголовная ответственность") УК КР уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет.