Задолженность на 1 апреля имеют более 180 тысяч налогоплательщиков

На 1 апреля 2022 года признанную налоговую задолженность имеют 183 тысячи 863 налогоплательщика. У 7 тысяч 812 субъектов – задолженность по страховым взносам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

ГНС проводит соответствующую работу по взысканию задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе по подаче исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности.

Налогоплательщики имеют возможности для списания начисленных пени, санкций и штрафов при уплате основной суммы задолженности по налогам и страховым взносам. Такое послабление предоставляет Закон Кыргызской Республики "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам".

Согласно Закону, на 100 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем плательщикам, кто до 1 июля 2022 года погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам и на 50 процентов тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2022 года. Реструктуризации подлежит задолженность, образовавшаяся до 1 июля 2020 года.

Для списания задолженности по налогам и страховым взносам необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации.