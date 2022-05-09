В Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка "Мы помним" (фото)

В Мемориальном Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка "Мы помним", посвященная 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Камерная экспозиция объединила более двадцати произведений наших соотечественников: участников Великой Отечественной и современных творцов. Посетители музея могут увидеть скульптуры, живописные полотна и рисунки.

Картины ветерана Якова Храпковского "Немцы", "Битва за город", "Партизанка", "На освобожденной земле" и другие взяты из собрания Мемориального Дома-музея Семена Чуйкова. Бюст Героя Советского Союза Ивана Панфилова создан Ольгой Мануиловой и хранится в ее Мемориальном Доме-музее. Другую скульптуру принес Виктор Шестопал. Это бюст Героя Советского Союза, командира десанта на "Малую землю" в Новороссийск Ц. Л. Куникова.

Председатель Союза художников Кыргызской Республики Таалайбек Усубалиев отдал на выставку свою работу 2020 года. Это "Токтогон Абдысатарова с детьми из Блокадного Ленинграда в 1942 году". Полотно посвящено не только этой нашей соотечественнице, взявшей на воспитание 150 детей из блокадного города, но и всем кыргызстанцам, помогавшим другим людям в те тяжелые для страны годы.

Вниманию бишкекчан и жителей кыргызской столицы организаторы выставки представили также произведения Виктора Тюрина, Виктора Жукова и Владимира Кузнецова. Работы взяты из личных коллекций семей их авторов.

Проведение данной выставки является данью глубокого уважения и благодарности участникам войны, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе с народом одержали Великую Победу!

Выставка "Мы помним" продлится в течение месяца.

Приходите в Мемориальный Дом-музей имени Семена Чуйкова с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Музей работает с 9 до 17 часов, перерыв - с 12 до 13 часов.