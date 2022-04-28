Службу "Горячая линия 118" перезапустят с расширенными возможностями

Сегодня в кыргызской столице представители Городского Управления здравоохранения мэрии Бишкека (Горздрав) и Фонда "Сорос-Кыргызстан" подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Поддержка реагирования COVID-19 через горячую линию 118, управляемую данными" при финансовой поддержке ПРООН.

Теперь Горздрав получит безвозмездную финансовую и техническую помощь для преобразования "Горячей линии 118" в устойчивую службу с расширенным функционалом. Горожанам будет предоставлена возможность по телефону получать первую медицинскую консультацию и не только по COVID-19, но и по другим заболеваниям.

В рамках подписываемого меморандума Фонд "Сорос-Кыргызстан" поможет Горздраву переоборудовать службу "Горячей линии 118" необходимой техникой (компьютерное оборудование, смартфоны, лицензированные ПО и прочее), окажет консультационную поддержку в подготовке команды специалистов и в систематизации работы, включая тренинги, мониторинг и поддержка процессов.

Директор программы "Общественное здравоохранение" Фонда "Сорос-Кыргызстан" Илимбек Садыков отмечает, что одной из главных целей проекта является разгрузка служб здравоохранения Бишкека, особенно в экстренных ситуациях, как это случалось во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

"Необходимо, чтобы пациенты с различными симптомами, кому нужно было пойти в поликлинику в обычных условиях, обращались через "Горячую линию 118" к врачам (удаленно) для первичной консультации", - рассказывает Илимбек Садыков.

Во время пандемии коронавируса система здравоохранения пострадала главным образом из-за того, что была перегружена и не смогла в полной мере обеспечить доступ населения к медицинским услугам. Служба "Горячая линия 118", созданная в партнерстве с мэрией Бишкека, Фондом "Сорос-Кыргызстан", Швейцарским проектом реформы медицинского образования (MERP) и при дальнейшей поддержке странового офиса ПРООН в Кыргызстане, в значительной степени помогла системе первичной медицинской помощи рассредоточить и распределять пациентов, выполняя основную функцию консультирования больных и сдерживания наплыва пациентов. Сложившаяся практика показывает, что люди очно обращаются в соответствующие организации по оказанию помощи, но ресурсов для обслуживания большого количества пациентов каждый день просто не хватает.

По сей день "Горячая линия 118" дополняет функции первичной медицинской помощи, помогая консультировать, распределять, направлять, диагностировать, назначать первичное лечение пациентам с COVID 19, а также оказывать обычную медицинскую помощь нуждающимся пациентам. Согласно новому проекту, операторы "Горячей линии 118" будут ежедневно предоставлять консультативную помощь горожанам уже в более расширенном виде, включая: