Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 91.87 - 92.87

Офтальмологи Кыргызстана почтили память профессора Михаила Медведева

129  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке офтальмологи Кыргызстана почтили память профессора Михаила Медведева, жизнь которого унесла пандемия коронавируса. Об этом на своей странице сообщила журналист, гражданский активист Елена Баялинова.

По ее данным, в одном из отелей столицы прошла научно-практическая конференция "Офтальмология сегодня", посвященная 65-летию со дня рождения доктора, с международным участием специалистов-офтальмологов из Израиля, России и Казахстана.

Приветствовали участников конференции: президент Общества офтальмологов КР, доцент Ч.Базарбаева, декан медфака КРСУ имени Ельцина Анэс Зарифьян; главный внештатный офтальмолог Минздрава КР, доцент Б.Мамытова. О "линии жизни" Михаила Анатольевича рассказала его друг и соратник, доцент кафедры офтальмологии КРСУ Марта Дикамбаева. Были представлены и обсуждались научные доклады участников конференции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417442
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, врачи, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  