Сегодня в Бишкеке офтальмологи Кыргызстана почтили память профессора Михаила Медведева, жизнь которого унесла пандемия коронавируса. Об этом на своей странице сообщила журналист, гражданский активист Елена Баялинова.

По ее данным, в одном из отелей столицы прошла научно-практическая конференция "Офтальмология сегодня", посвященная 65-летию со дня рождения доктора, с международным участием специалистов-офтальмологов из Израиля, России и Казахстана.

Приветствовали участников конференции: президент Общества офтальмологов КР, доцент Ч.Базарбаева, декан медфака КРСУ имени Ельцина Анэс Зарифьян; главный внештатный офтальмолог Минздрава КР, доцент Б.Мамытова. О "линии жизни" Михаила Анатольевича рассказала его друг и соратник, доцент кафедры офтальмологии КРСУ Марта Дикамбаева. Были представлены и обсуждались научные доклады участников конференции.