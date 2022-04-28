ООН: К концу десятилетия ежегодных стихийных бедствий станет на 40% больше

К 2030 году число природных катастроф в мире вырастет с 400 до 560 в год, то есть на 40 процентов. Об этом пишет AP со ссылкой на отчет Управления ООН по снижению опасности бедствий.

Экстремальных волн жары будет в три раза больше, чем в начале нулевых. Количество засух увеличится на треть. При этом вполне вероятно, люди столкнутся с новыми пандемиями и нехваткой продовольствия.

Для сравнения в период с 1970 по 2000 год на планету ежегодно обрушивалось 90-100 стихийных бедствий среднего и крупного масштаба. В 1990-м природные катастрофы стоили миру примерно в 70 миллиардов долларов. В 2021-м - уже 170 миллиардов.

Эксперты ООН также заявили, что в последние годы количество жертв стихийных бедствий выросло по сравнению с предыдущей "пятилеткой".

Это связано с тем, что из-за климатического кризиса природные катастрофы происходят там, где их раньше не было - в регионах не работают системы предупреждения населения и предотвращения бедствия.

Ранее в ООН выяснили, что за полвека из-за климатических явлений погибли больше двух миллионов человек.