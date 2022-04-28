Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 91.87 - 92.87

ООН: К концу десятилетия ежегодных стихийных бедствий станет на 40% больше

219  0
- Умар Тамашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К 2030 году число природных катастроф в мире вырастет с 400 до 560 в год, то есть на 40 процентов. Об этом пишет AP со ссылкой на отчет Управления ООН по снижению опасности бедствий.

Экстремальных волн жары будет в три раза больше, чем в начале нулевых. Количество засух увеличится на треть. При этом вполне вероятно, люди столкнутся с новыми пандемиями и нехваткой продовольствия.

Для сравнения в период с 1970 по 2000 год на планету ежегодно обрушивалось 90-100 стихийных бедствий среднего и крупного масштаба. В 1990-м природные катастрофы стоили миру примерно в 70 миллиардов долларов. В 2021-м - уже 170 миллиардов.

Эксперты ООН также заявили, что в последние годы количество жертв стихийных бедствий выросло по сравнению с предыдущей "пятилеткой".

Это связано с тем, что из-за климатического кризиса природные катастрофы происходят там, где их раньше не было - в регионах не работают системы предупреждения населения и предотвращения бедствия.

Ранее в ООН выяснили, что за полвека из-за климатических явлений погибли больше двух миллионов человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417450
Теги:
ООН, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  