Одобрены документы для учета товаров для торговли со странами-членами ЕАЭС

Одобрены документы, направленные на обеспечение учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях создания благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений, обеспечения увеличения экспортного потенциала, учета товаров в рамках торговли с государствами - членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику, определения даты принятия на учет.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 51 и 261 Налогового кодекса Кыргызской Республики кабинетом министров Кыргызской Республики принято решение утвердить:

Порядок обеспечения учета товаров в рамках торговли с государствами – членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику; Перечень товаров и рекомендуемые минимальные нормы по ввозу товаров, в отношении которых не требуется обязательного оформления товаросопроводительных документов (международная транспортная накладная – CMR либо сопроводительная накладная, счет-фактура), перемещаемых физическими лицами через пункты учета товаров в рамках торговли с государствами – членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику (далее – пункты учета товаров) для личного пользования.

Координирующим органом по проведению государственного контроля (санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный, транспортный) в пунктах учета товаров, расположенных вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы Кыргызской Республики определена Государственную налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Государственным органам, задействованным в работе пунктов учета товаров, поручено обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц, задействованных в работе пунктов учета товаров.