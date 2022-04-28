Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 91.87 - 92.87

Ташиев сумел обеспечить продбезопасность страны

321  0
- Карыпбай кызы Толгонай, Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Продовольственная ситуация в Кыргызстане на сегодняшний день более или менее стабильная и в этом есть определенная заслуга главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который в конце марта, напомним, заявил, что за обеспечение продовольственной безопасности персональную ответственность несут три министра - экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, финансов Алмаз Бакетаев и чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

"По продовольственной безопасности опустимся на землю. Вы несете персональную ответственность. Вы должны точно знать, сколько зерна, муки, сахара, растительного масла есть в запасе, где можно купить, прогнозы по закупу, контракты. Заранее, ребята, работайте со всеми своими партнерами. Если какие-то вопросы возникнут по продовольственной безопасности - эти три министра головой будут отвечать", - отметил глава ГКНБ.

В итоге своевременное вмешательство госорганов дало свои результаты и были приняты меры по недопущению спекуляций товаров первой необходимости. По данным Службы антимонопольного регулирования, сегодня предпринимаются все необходимые меры по сдерживанию роста цен на основные продукты.

К примеру, со стороны кабмина обнулена налоговая ставка НДС на растительное масло, сахарный песок и пшеницу. Кроме этого, проводится интервенция со стороны Фонда госматрезервов.

Позаботились в правительстве и о запасах продуктов первой необходимости. Так, по данным Минсельхоза, объем запасов сахара составляет порядка 20 тысяч тонн, что хватит для населения на 2,5 месяца. Плюс, сахар есть на складах Госматрезерва в объеме на 2,5 месяца. Растительного масла хватит на 2,5-3 месяца и кроме этого из России в страну поступило 135 тонн витаминизированной пшеничной муки и более 60 тонн витаминизированного подсолнечного масла.

Проводит соответствующую работу и Антимонопольная служба, сотрудники которой с недобросовестными продавцами проводят разъяснительные беседы и в случае чего выписывают предписания. Делается это с одной целью, чтобы не вызвать волну спекуляций и перекупщиков.

Также и в сравнении с соседними республиками продовольственная ситуация в Кыргызстане более или менее, можно сказать, оптимальная. Так, если среднерыночная цена на сахарный песок в Кыргызстане, к примеру, составляет 80 сомов, то в Казахстане - 98, в России - 85, в Беларуси - 65, в Армении - 90, в Таджикистане - 120, а в Узбекистане - 80.

Литр подсолнечного рафинированного масла по средней цене в Кыргызстане -166 сомов, в Казахстане масло можно купить по цене 170 сомов, в России - 140, в Беларуси - 130, в Армении - 230, в Таджикистане - 240, в Узбекистане - 230.

В Таджикистане покупатели тоже жалуются на рост цен. Килограмм самых дешевых фруктов, к примеру, стоит больше доллара. Как объясняют продавцы, многие фрукты на прилавках импортные, от этого и цены на них высокие. К примеру, килограмм яблок стоит больше доллара, а килограмм редиса - полцента

Рост цен не обошел и рынки Узбекистана. Там тоже значительно выросли цена на овощи и фрукты. Мандарины, к примеру, стоят почти 48 тысяч сумов за килограмм.

Кроме этого, запасов ГСМ в республике имеется в достаточном количестве, что в свою очередь положительно влияет на стабилизацию цен на рынке. Антимонопольным органом проводится вся необходимая работа, направленная на недопущение необоснованного повышения цен на ГСМ.

Литр бензина марки АИ-92 в Кыргызстане стоит 65 сомов, в Казахстане - 37, в России - 55, в Беларуси - 70, в Армении -96, в Таджикистане - 76, в Узбекистане - 75.

Цена дизельного топлива в Кыргызстане составляет 65 сомов за литр, в Казахстане - 57, в России - 63, в Беларуси - 73, в Армении - 94, в Таджикистане - 76, в Узбекистане - 81.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417465
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, экономика, продовольственная безопасность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  