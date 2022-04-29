Граждане Кыргызстана получили возможность выехать в Южную Корею

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие по отправке 117 граждан Кыргызской Республики в Республику Корея в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между уполномоченными государственными органами по отправке и приему рабочей силы в Республику Корея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В своей приветственной речи министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев, пожелал выезжающим в Корею гражданам здоровья, успехов в работе, соблюдения законодательства страны пребывания и возвращения на родину после окончания договора.

В рамках данной программы, на протяжении 15 лет Центр трудоустройства граждан за рубежом проводит работу и успешно трудоустраивает граждан Кыргызской Республики на предприятия Республики Корея. В период действия Меморандума всего было получено более 5 тысяч трудовых контрактов. Из общего числа выехавших на работу большая часть трудится на предприятиях пищевой, химической, бумажной промышленности, на производстве изделий из пластмассы, резины, стекла.

Средняя заработная плата трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Корея составляет 1 800 долларов США, с учетом того что проживание и питание за счет работодателя.

Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики проведены переговоры с корейской стороной, была достигнута договоренность об организации чартерного рейса по маршруту Бишкек-Инчхон, это уже второй чартерный рейс в 2022 году. Всего с начало года и с момента открытия границ и начало выдачи трудовых виз в Корею было направлено по данной программе 272 человека.

По прибытию граждане Кыргызской Республики должны будут пройти дополнительные условия карантина на территории Республики Корея. После чего начнут работу по условиям трудового контракта.