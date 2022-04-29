Полковник из СИН защитил диссертацию по прежде засекреченной теме

Начальник учебного центра cлужбы исполнения наказаний МЮ полковник в отставке Болотбек Абдрахманов защитил диссертацию на уникальную тему: "Репрессивные меры карательных органов Кыргызстана в 30-е годы ХХ века. Причины и последствия".

Это произошло на заседании диссертационного совета при Кыргызском госуниверситете имени Ишеналы Арабаева в Бишкеке, где он получил звание доктора исторических наук.

Знаменательное событие было радушно воспринято всеми, кто знает Болотбека Джумашевича. Председатель СИН генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев тепло поздравил новоиспеченного доктора наук и в присутствии всех руководителей подразделений вручил ему медаль "Кадырман".

Сослуживцы пожелали Абдрахманову крепкого здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов и плодотворной научной деятельности. Уже три года, как экс-сотрудник органов нацбезопасности возглавляет учебный центр по подготовке и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Еще в июне 2021 года в стенах СИН состоялась презентация его с соавторами фундаментального труда – "Книги жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)", состоящей из 10 томов и включающей уникальные данные о почти 20 тысячах человек, пострадавших в сталинские годы.

Болотбек Абдрахманов рассказывал: "Главная цель издания - обнародовать правду о временах тоталитаризма, вернуть доброе имя оклеветанным людям. Наша группа установила, что в ноябре 1938 года в яму для обжига кирпича в окрестностях Фрунзе были сброшены тела сразу 138 расстрелянных граждан 19 национальностей. Лишь в 1991 году состоялось траурное перезахоронение останков в мемориальном комплексе "Ата-Бейит".

"Докторская диссертация – это логическое завершение той многолетней работы, которую я начинал после обнаружения в Чон-Таше секретного захоронения, - говорит Болот Джумашевич. - В числе казненных оказались основатели нашего государства, партийные советские руководители, хозяйственные кадры, общественные деятели, интеллигенция, видные представители науки, культуры и просвещения, настоящая элита. Жертвами стали Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Торекул Айтматов, Ишеналы Арабаев, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков, Асанкан Жээнбаев и многие, многие другие".

После окончания Высшей школы КГБ СССР в Москве для молодого капитана Болота Абдрахманова это был переломный момент в его биографии.

"Раскрытие тайны Чон-Таша в ту пору подтолкнуло многих наших соотечественников обратиться в закрытые архивы с просьбами прояснить судьбу и их родственников, которых прежде считали "врагами народа", - продолжает Болот Джумашевич. - Люди надеялись, что после обретения Кыргызстаном независимости "белых пятен" в истории не останется. И по поручению председателя КГБ КР Анарбека Бакаева я занялся поисками в архивах документов с целью восстановить справедливость в отношении безвинно репрессированных".

"Я убедил руководство комитета, что это необходимо прежде всего нам самим, - говорит Болот Абдрахманов, - следует осудить незаконные методы прессинга работников НКВД, извлечь уроки из трагического прошлого, что недопустимо повторять прежних ошибок и показать всем - в современном Кыргызстане нет возврата к практике карательных органов! Это понимание должно касаться всех правоохранительных структур нашей страны", - подытожил Болот Абдрахманов.