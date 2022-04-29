Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Полковник из СИН защитил диссертацию по прежде засекреченной теме

191  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник учебного центра cлужбы исполнения наказаний МЮ полковник в отставке Болотбек Абдрахманов защитил диссертацию на уникальную тему: "Репрессивные меры карательных органов Кыргызстана в 30-е годы ХХ века. Причины и последствия".

Это произошло на заседании диссертационного совета при Кыргызском госуниверситете имени Ишеналы Арабаева в Бишкеке, где он получил звание доктора исторических наук.

Знаменательное событие было радушно воспринято всеми, кто знает Болотбека Джумашевича. Председатель СИН генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев тепло поздравил новоиспеченного доктора наук и в присутствии всех руководителей подразделений вручил ему медаль "Кадырман".

Сослуживцы пожелали Абдрахманову крепкого здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов и плодотворной научной деятельности. Уже три года, как экс-сотрудник органов нацбезопасности возглавляет учебный центр по подготовке и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Еще в июне 2021 года в стенах СИН состоялась презентация его с соавторами фундаментального труда – "Книги жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)", состоящей из 10 томов и включающей уникальные данные о почти 20 тысячах человек, пострадавших в сталинские годы.

Болотбек Абдрахманов рассказывал: "Главная цель издания - обнародовать правду о временах тоталитаризма, вернуть доброе имя оклеветанным людям. Наша группа установила, что в ноябре 1938 года в яму для обжига кирпича в окрестностях Фрунзе были сброшены тела сразу 138 расстрелянных граждан 19 национальностей. Лишь в 1991 году состоялось траурное перезахоронение останков в мемориальном комплексе "Ата-Бейит".

"Докторская диссертация – это логическое завершение той многолетней работы, которую я начинал после обнаружения в Чон-Таше секретного захоронения, - говорит Болот Джумашевич. - В числе казненных оказались основатели нашего государства, партийные советские руководители, хозяйственные кадры, общественные деятели, интеллигенция, видные представители науки, культуры и просвещения, настоящая элита. Жертвами стали Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Торекул Айтматов, Ишеналы Арабаев, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков, Асанкан Жээнбаев и многие, многие другие".

После окончания Высшей школы КГБ СССР в Москве для молодого капитана Болота Абдрахманова это был переломный момент в его биографии.

"Раскрытие тайны Чон-Таша в ту пору подтолкнуло многих наших соотечественников обратиться в закрытые архивы с просьбами прояснить судьбу и их родственников, которых прежде считали "врагами народа", - продолжает Болот Джумашевич. - Люди надеялись, что после обретения Кыргызстаном независимости "белых пятен" в истории не останется. И по поручению председателя КГБ КР Анарбека Бакаева я занялся поисками в архивах документов с целью восстановить справедливость в отношении безвинно репрессированных".

"Я убедил руководство комитета, что это необходимо прежде всего нам самим, - говорит Болот Абдрахманов, - следует осудить незаконные методы прессинга работников НКВД, извлечь уроки из трагического прошлого, что недопустимо повторять прежних ошибок и показать всем - в современном Кыргызстане нет возврата к практике карательных органов! Это понимание должно касаться всех правоохранительных структур нашей страны", - подытожил Болот Абдрахманов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417472
Теги:
ГСИН, наука
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  