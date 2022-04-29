На 29 апреля в Кыргызстане не выявили новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения сообщает, что в Кыргызстане за последние сутки вновь не выявили новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

По данным ведомства, также не зафиксировано новых летальных исходов за сутки.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19, умер 2 тысячи 991 человек.

На сегодняшний день в Кыргызстане лечение от коронавируса получают девять человек, которые лечатся амбулаторно (в домашних условиях). За последние сутки выздоровевших нет.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 400 человек.