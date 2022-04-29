Какие санкции грозят должникам по налогам и страховым взносам

В настоящее время налоговые органы КР ведут полномасштабную работу по подаче исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности по налогам и страховым взносам. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, к налогоплательщикам (плательщикам страховых взносов) могут быть применены следующие превентивные меры:

– наложение ареста на счета должников в банках и казначействах, а также на ценные бумаги, имущество;

– установление временного ограничения на выезд должника из Кыргызской Республики;

– запрет регистрации движимого или недвижимого имущества;

– запрет совершения банковских операций;

– запрет смены фамилии, имени, отчества должника и других паспортных данных;

– запрет получения выигрышей в лотереях, денежных средств и/или другого имущества, полученных в качестве дара, материальной помощи или наследства и другие.

Кроме того, по вынесенным в пользу налоговых органов решениям судов обязанность по уплате государственной пошлины возлагается на ответчика (налогоплательщика).

Отмечается, что по вступившим в силу судебным актам о взыскании задолженности невозможно применение механизма реструктуризации, предусмотренного Законом КР "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам".

Государственная налоговая служба настоятельно просит налогоплательщиков своевременно погасить налоговую задолженность в полном объеме во избежание неблагоприятных последствий.