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Глава Минэкономкоммерции встретился с заместителем премьер-министра РУз

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях прошла встреча министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым в рамках участия в работе международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходила с 25-27 апреля в городе Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны отметили высокий потенциал развития уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между КР и РУз, обсуждены пути углубления кыргызско-узбекских отношений с акцентом на экономическое и водно-энергетическое сотрудничество, а также ход продвижения ранее достигнутых договоренностей.

Кроме того, сторонами достигнута договоренность об организации взаимных визитов ответственных министерств и ведомств двух стран для выработки новых проектов промышленной кооперации и торговых контрактов.

Обсуждены дальнейшие шаги по расширению промышленной кооперации между производителями двух стран в сферах производства сельскохозяйственной техники, автомобилей и других направлениях.

Проработаны имеющиеся вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в энергетической области, в том числе строительству малых ГЭС на территории КР, участии узбекской стороны в реализации проекта по Камбар-Атинской ГЭС.

Также были рассмотрены текущее состояние реализации договоренностей, достигнутых в ходе 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между РУз и КР, и вопросы повестки следующего заседания комиссии, которое планируется к проведению в августе текущего года.

По итогам встречи были определены дальнейшие совместные действия по активизации взаимодействия по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/417486
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, Министерство экономики и коммерции
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