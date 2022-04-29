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В Кыргызстане официально открыли мотосезон (видео)

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотни байкеров выстроились в колонну в несколько километров и проехали по центральным улицам Бишкека: Южная магистраль, проспекты Манаса и Чуй. Остановились на площади Ала-Тоо на 40 минут, чтобы все желающие горожане смогли с ними пофотографироваться.

Как рассказал корреспондентам vb.kg президент мотосообщества Кыргызстана Аскат Сеитбеков, в Бишкек на открытие приехали мотоциклисты из Узбекистана и Казахстана.

На этот мотосезон запланировано много интересных и ярких событий, основные из них – мероприятия международного формата - байк-фестивали и мотослеты на Токтогульском водохранилище и на Иссык-Куле.

Улан Абуов, который представляет Авто-мото федерацию города Шу, рассказал, что всегда старается принимать участие в таких мероприятиях и приезжает в Бишкек и на Иссык-Куль.

"Мы всегда рады приехать в Бишкек, спасибо гостеприимству наших друзей-байкеров. Мы раньше всегда приезжали в Кыргызстан на ваши мероприятия, но из-за пандемии какое-то время не могли свободно путешествовать. Как только границы открыли, мы решили, что обязательно примем участие в открытие. Мотодвижение – это общество, в котором есть дружба, братство, и такие совместные мероприятия очень важны, мы всегда рады поддержать наших мотобратьев из Кыргызстана", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/417498
Теги:
Кыргызстан, мотоцикл
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