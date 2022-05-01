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В КГУКИ открыли кабинет имени профессора Сармана Асанбекова

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском государственном университете культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой открыли кабинет имени профессора Сармана Асанбекова и прошла конференция, на которой заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, выдающегося искусствоведа, театрального и арт-критика, писателя, поэта, художника, члена нескольких творческих союзов республики вспоминали знавшие его люди.

Сарман Асанбеков родился 8 августа 1935 года. 85-летие со дня его рождения в 2020 году планировали отметить масштабно. Помешала пандемия коронавируса. Из-за того, что в Кыргызстане действовали ограничительные меры все на массовые мероприятия, юбилей было решено перенести на осень. Среди праздничных событий значилось и открытие кабинета профессора в Кыргызском национальном университете культуры и искусств имени Бейшеналиевой, где Асанбеков преподавал. Однако открытие его в силу ряда обстоятельств состоялось лишь сейчас - в апреле 2022-го.

Студенты университета подготовили для гостей театрализованную программу. Несколько теплых слов о профессоре Асанбекове сказал ректор вуза, доктор экономических наук, профессор Мамашарип Чотонов. Кабинет открыли торжественно с церемонией разрезания красной ленточки. Расположен он на третьем этаже вуза, в котором он трудился и проводил очень много своего времени. Внутри кабинета можно увидеть несколько работ Сармана Асанбекова, украсил его и бюст профессора, созданный скульптором Виктором Шестопалом.

А на конференции ее гостей и участников ждали выступления артистов, студентов вуза, а также документальный фильм, посвященный Сарману Асанбекову. В ленту вошли архивные кадры, фотографии из семейного архива. Нашего выдающегося современника вспоминали художник Юристанбек Шыгаев, режиссер Нурлан Асанбеков, дочь профессора - директор Общественного фонда имени Сармана Асанбекова, арт-критик, режиссер ТВ и радио, культуролог, преподаватель Гульмира Сармановна Асанбекова.

Сарман Асанбеков был очень позитивным человеком. И спектакли, фильмы, картины, литературные произведения он критиковал не ради критики как таковой, а чтобы дать понять их авторам как можно сделать их лучше. Поэтому Сармана Асанбекова уважали, к его мнению прислушивались.


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URL: https://www.vb.kg/417500
Теги:
искусство, кино, театр, Кыргызстан
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