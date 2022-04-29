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ГКНБ: Таджикистан не заключал контракты с производителем БПЛА "Байрактар"

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ прокомментировала публикации в СМИ о приобретении Таджикистаном турецких БПЛА "Байрактар". По информации ведомства, таджикская сторона не заключала контракты с производителем БПЛА "Байрактар" компанией "Байкар Макина", а также другим турецкими подобными производителями по приобретению БПЛА.

По данным ГКНБ, информация о приобретении таджикской стороной турецких БПЛА "Байрактар" является непроверенной.

Также ГКНБ заявляет, что Кыргызская Республика проводит политику мира и добрососедства, прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе.

"Приобретенные кыргызской стороной турецкие БПЛА предназначены исключительно в оборонительных целях на фоне сохраняющегося высокого уровня террористической и религиозно-экстремистской угрозы государствам Центральной Азии в связи с ситуаций в Афганистане. Кыргызская сторона никогда не придерживалась и не будет придерживаться агрессивной политики в отношении соседних стран", - говорится в сообщении службы нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/417501
Теги:
Таджикистан, Турция, Кыргызстан
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