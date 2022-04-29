Горячая линия "118" перезапускается с расширенными возможностями и услугами

Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкека и Фонд "Сорос-Кыргызстан" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Поддержка реагирования COVID-19 через горячую линию "118", управляемую данными" при финансовой поддержке ПРООН в КР. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ГУЗ мэрии города Бишкека получит безвозмездную финансовую и техническую помощь для преобразования горячей линии "118" в устойчивую службу с расширенным функционалом. Горожанам будет предоставлена возможность по телефону получать первую медицинскую консультацию не только по COVID-19, но и по другим заболеваниям.

В рамках подписываемого меморандума Фонд "Сорос-Кыргызстан" поможет ГУЗ мэрии города Бишкека переоборудовать службу горячей линии "118" необходимой техникой (компьютерное оборудование, смартфоны, лицензированные ПО и др.), окажет консультационную поддержку в подготовке команды специалистов и систематизации работы, включая тренинги, мониторинг и поддержку процессов.

Согласно новому проекту, операторы горячей линии "118" будут ежедневно предоставлять консультативную помощь горожанам уже в более расширенном виде, включая:

- прием обращений/звонков граждан, поступающих в адрес организации первичной медико-санитарной помощи;

- регистрацию обращений/звонков граждан в электронном журнале в базе данных системы Bitrix;

- предоставление запрашиваемой от пациентов информации касательно COVID-19 и других заболеваний (гипертонической болезни, болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваний, инфекционных заболеваний и мер по безопасному поведению), другой первичной консультации по соматическим заболеваниям, сбор эпиданамнеза по установленной форме, заполнение электронной анкеты, предоставление рабочей информации по семейным врачам и расписание их работы;

- проведение онлайн быстрой клинической оценки состояния пациента и передачу информации мобильной бригаде или семейному врачу, которые решают тактику ведения пациента: оставить на самоизоляции, направить мобильную бригаду или к специалисту в зависимости от повода обращения;

- обеспечение контроля за своевременным рассмотрением обращений по выезду мобильных команд и др.

Напомним, телефоны горячей линии "118" (call-центр) "Пациент – call-центр – система здравоохранения" начали работать с 6 апреля 2020 года для обеспечения оперативной медицинской консультации населения города Бишкека по вопросам самодиагностики коронавируса. С 01.01.2022 года в колл-центр "118" поступило 21435 звонков (за 2020 год- 124140, за 2021 год-128941), направлены на мобильные бригады COVID-19 –11522(за 2020 год-14437, за 2021 год-42083).