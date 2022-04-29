Эксперт: Оставленное США в Афганистане оружие продают в страны ЦА

Афганистан насыщен оружием, что несет прямую угрозу для стран Центральной Азии. Такую проблему затронули участники круглого стола "Афганистан в разрезе мировой политики. Терроризм как угроза Центральноазиатскому региону", который проходит сегодня, 29 апреля, в Бишкеке.

"За долгие годы в Афганистане было создано множество НПО по различным вопросам: гендеру, наркотрафику, сельскому хозяйству и административному управлению. Но о том, сколько оружия завозится и сколько попало в руки населения, ничего не известно. Информация ограничена. Например, по данным на 2017 год, количество "стволов" на руках у населения за 10 лет увеличилось в четыре раза. Это говорит о том, что Афганистан насыщается оружием афганской армии. Еще один вопрос: что сегодня делают эти люди, которых американцы учили воевать. По примеру Ирака они становятся боевиками, присоединяясь к региональным воинским формированиям под флаги местных боевых или террористических организаций", - отметил в беседе с корреспондентом vb.kg директор Центра стратегического анализа при Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По его словам, в Афганистане торговля оружием превратилась в бизнес.

"Сегодня в стране горы оружия, и им торгуют. Там продается множество очень ценных предметов: снайперские винтовки, приборы связи и ночного видения. В страны Центральной Азии оружие попадает по тем же каналам, что и наркотрафик. Конечно, это повлечет проблемы в регионах, где концентрируются последователи ИГИЛ, узбекские и чеченские радикальные группировки. Известно, что среди этих группировок много выходцев из Кыргызстана", - отмечает эксперт.

Аналитик предупреждает, что этим могут воспользоваться Соединенные Штаты, которые заинтересованы сохранить свое присутствие в регионе и, значит, будут всячески способствовать дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе.

"США заинтересованы в дестабилизации региона, поэтому будут создавать очаги напряженности по соседству с Китаем и Россией. А в Афганистане у американцев есть серьезные связи и рычаги влияния. США 20 лет воспитывали военную элиту в этой стране и вели переговоры с талибами, которые сейчас заинтересованы в финансировании. Все эти инструменты могут использоваться в нашем регионе", - добавляет Вадим Козюлин.

Эксперт приводит пример вспышки недовольства населения, которым воспользовались радикальные течения в Казахстане.

"Радикализация населения - это основная проблема, с которой мы не можем бороться. В Актюбинске в 2016 году группа получила сигнал из Сирии, захватила оружейный магазин и готовилась идти на воинскую часть. Это было очень резонансное преступление. Это был неожиданный удар. Казахстан тогда направил в регион сотни специалистов: психологов, медиков, которые исследовали ситуацию по настроению населения к радикальным взглядам. И оказали социальные меры. Но все это не сработало. В последствии были инциденты и последние события 2022 году показали, что внутренними силами справиться не могли. Помогло ОДКБ, которое своим флагом произвело эффект. Но есть опасения, справятся ли в следующий раз. Возможно, нужны серьезные реформы в социальной сфере и государственном управлении", - считает эксперт.

Вадим Козюлин отмечает, что идеология "Талибана", привлекательна для жителей государств, где распространена коррупция кумовство и отсутствуют социальные лифты.

"Люди разочарованные в слабом госуправлении и социальной политике, талибский подход кажется становлением справедливого режима, несмотря на бесправие и пережитки", - отмечает Вадим Козюлин.