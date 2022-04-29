Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Эксперт: Оставленное США в Афганистане оружие продают в страны ЦА

317  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Афганистан насыщен оружием, что несет прямую угрозу для стран Центральной Азии. Такую проблему затронули участники круглого стола "Афганистан в разрезе мировой политики. Терроризм как угроза Центральноазиатскому региону", который проходит сегодня, 29 апреля, в Бишкеке.

"За долгие годы в Афганистане было создано множество НПО по различным вопросам: гендеру, наркотрафику, сельскому хозяйству и административному управлению. Но о том, сколько оружия завозится и сколько попало в руки населения, ничего не известно. Информация ограничена. Например, по данным на 2017 год, количество "стволов" на руках у населения за 10 лет увеличилось в четыре раза. Это говорит о том, что Афганистан насыщается оружием афганской армии. Еще один вопрос: что сегодня делают эти люди, которых американцы учили воевать. По примеру Ирака они становятся боевиками, присоединяясь к региональным воинским формированиям под флаги местных боевых или террористических организаций", - отметил в беседе с корреспондентом vb.kg директор Центра стратегического анализа при Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По его словам, в Афганистане торговля оружием превратилась в бизнес.

"Сегодня в стране горы оружия, и им торгуют. Там продается множество очень ценных предметов: снайперские винтовки, приборы связи и ночного видения. В страны Центральной Азии оружие попадает по тем же каналам, что и наркотрафик. Конечно, это повлечет проблемы в регионах, где концентрируются последователи ИГИЛ, узбекские и чеченские радикальные группировки. Известно, что среди этих группировок много выходцев из Кыргызстана", - отмечает эксперт.

Аналитик предупреждает, что этим могут воспользоваться Соединенные Штаты, которые заинтересованы сохранить свое присутствие в регионе и, значит, будут всячески способствовать дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе.

"США заинтересованы в дестабилизации региона, поэтому будут создавать очаги напряженности по соседству с Китаем и Россией. А в Афганистане у американцев есть серьезные связи и рычаги влияния. США 20 лет воспитывали военную элиту в этой стране и вели переговоры с талибами, которые сейчас заинтересованы в финансировании. Все эти инструменты могут использоваться в нашем регионе", - добавляет Вадим Козюлин.

Эксперт приводит пример вспышки недовольства населения, которым воспользовались радикальные течения в Казахстане.

"Радикализация населения - это основная проблема, с которой мы не можем бороться. В Актюбинске в 2016 году группа получила сигнал из Сирии, захватила оружейный магазин и готовилась идти на воинскую часть. Это было очень резонансное преступление. Это был неожиданный удар. Казахстан тогда направил в регион сотни специалистов: психологов, медиков, которые исследовали ситуацию по настроению населения к радикальным взглядам. И оказали социальные меры. Но все это не сработало. В последствии были инциденты и последние события 2022 году показали, что внутренними силами справиться не могли. Помогло ОДКБ, которое своим флагом произвело эффект. Но есть опасения, справятся ли в следующий раз. Возможно, нужны серьезные реформы в социальной сфере и государственном управлении", - считает эксперт.

Вадим Козюлин отмечает, что идеология "Талибана", привлекательна для жителей государств, где распространена коррупция кумовство и отсутствуют социальные лифты.

"Люди разочарованные в слабом госуправлении и социальной политике, талибский подход кажется становлением справедливого режима, несмотря на бесправие и пережитки", - отмечает Вадим Козюлин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417519
Теги:
Афганистан, оружие, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  