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В Аламудунском айыл окмоту начали строить Центр развития для детей с ОВЗ

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 29 апреля 2022 года, в селе Аламедин Аламудунского айылного аймака было официально начато строительство Центра развития творчества для детей с ОВЗ. На мероприятии прошла закладка капсулы, и в нем приняли участие представители местных властей, госорганов и СМИ.

Стоит отметить, что впервые в истории Кыргызстана силами айылного аймака удалось начать строить столь важный социальный объект. С этой целью уже изначально в программе социально–экономического развития Аламудунского айылного аймака были запланированы вопросы социального характера, в том числе мероприятия по организации досуга для детей с ограниченными возможностями.

В Аламудунском айылном аймаке числится 298 лиц с ограниченными возможностями здоровья, из которых 79 - дети. У некоторых из них слабая разговорная речь и физическая отсталость в развитии, а остальные дети не разговаривают и не ходят. У нескольких малышей диагноз: "эпилепсия", у них также слабое физическое развитие. Есть пять ребят с синдромом Дауна, из них только 1 ребенок слабо разговаривает и посещает школу, также есть мальчишки и девчонки, которые имеют проблемы со слухом и зрением.

Дети с ОВЗ получают ежемесячное государственное пособие, которое составляет всего 4000 сомов. Этих денег не хватает даже на лекарства и лечение. Если взрослые ЛОВЗ уже как-то адаптировались в обществе, то дети с ОВЗ не имеют такой возможности. Дети, которые учатся в школе и общаются со сверстниками, более или менее живут полноценной жизнью, насколько позволяет их здоровье. Намного труднее детям, которые не посещают школу, не учатся, не посещают никакие другие учреждения. В этой связи было принято решение построить Центр развития творчества для детей с ОВЗ.

Как пояснила заместитель полномочного представителя президента в Чуйской области Гульмира Кыштобаева журналистам, в данном центре будут предоставляться социальные услуги, услуги реабилитации с привлечением психологов.

Она также отметила, что на сегодняшний день со стороны государственных органов и местной власти предоставляется всесторонняя поддержка для особенных детей, а также уделяется внимание их родителям.

В свою очередь председатель Аламудунского айылного кенеша Алексей Филимоненко отметил в разговоре с корреспондентом vb.kg, что от жителей постоянно поступали просьбы о необходимости такого центра, где с ребятами будут работать специалисты.

"Численность детей с ограниченными возможностями с каждым годом возрастает, если раньше было 24 ребенка, то сейчас – 74", - сказал он.

Глава Аламудунского айыл окмоту Найзабек Кольбаев рассказал vb.kg, с чего начиналось строительство центра для детей с ОВЗ.

"С 2018 года проводили исследования с помощью экспертов на оказание государственных и муниципальных услуг и потребностей местного населения. В результате исследования выяснилось, что дети с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста не адаптированы к условиям посещения детского сада. После этого была разработана программа государственного социального заказа и утверждена местным кенешем, но, к сожалению, чтобы реализовать ее, нам нужно было помещение. Этот участок купили еще в 2016 году, и депутаты местного кенеша поддержали нашу инициативу о строительстве центра. Мы разрабатывали проект этого здания, а донором проекта выступил Фонд развития Чуйской области", - сказал он.

Кольбаев также отметил, что запустить центр в эксплуатацию планируется через два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/417522
Теги:
Аламудунский район, дети, строительство, Кыргызстан, ЛОВЗ
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