На сайте онлайн аукционов nomer.srs.kg будут доступны госномера со скидкой

30 апреля планируется запуск функции скидок в системе онлайн аукционов nomer.srs.kg, где заявители могут приобрести нереализованные аукционные номера со скидкой в разделе "Безаукционные номера". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.

По ее данным, для покупки госномера необходимо выбрать подходящую комбинацию на сайте nomer.srs.kg. Если он безаукционный, необходимо забронировать и оплатить в течение 24 часов через кассы банков или электронного кошелька.

Например, на комбинацию 01 KG 400 AAP ни разу не состоялся аукцион в связи с отсутствием заявок на участие. Аукцоинный номер автоматически перешел в серию безаукционных с фиксированной стоимостью от стартовой цены 16000 сомов, при простое через 3 месяца на него распространяется скидка в размере 20% и цена будет снижена на 2800 сомов.

На безаукционные комбинации также будет применяться скидка 20%, если не продан за 3 месяца с момента открытия серии.