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На сайте онлайн аукционов nomer.srs.kg будут доступны госномера со скидкой

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- Назгуль Абдыразакова
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30 апреля планируется запуск функции скидок в системе онлайн аукционов nomer.srs.kg, где заявители могут приобрести нереализованные аукционные номера со скидкой в разделе "Безаукционные номера". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.

По ее данным, для покупки госномера необходимо выбрать подходящую комбинацию на сайте nomer.srs.kg. Если он безаукционный, необходимо забронировать и оплатить в течение 24 часов через кассы банков или электронного кошелька.

Например, на комбинацию 01 KG 400 AAP ни разу не состоялся аукцион в связи с отсутствием заявок на участие. Аукцоинный номер автоматически перешел в серию безаукционных с фиксированной стоимостью от стартовой цены 16000 сомов, при простое через 3 месяца на него распространяется скидка в размере 20% и цена будет снижена на 2800 сомов.

На безаукционные комбинации также будет применяться скидка 20%, если не продан за 3 месяца с момента открытия серии.


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URL: https://www.vb.kg/417523
Теги:
Кыргызстан, автомобили
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