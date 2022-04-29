Пандемия показала, что в Кыргызстане не хватает детских неврологов

Больных с различными неврологическими патологиями, особенно после COVID, стало больше в нашей стране. В одном из интервью нашему изданию директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова сказала, что в стране не хватает детских неврологов, эту проблему обнажила пандемия. В отделении неврологии центра, например, много постковидных детей. Увеличилось количество ребятишек и с врожденными патологиями, генетическими заболеваниями, с ДЦП.

- Каково ваше мнение? – с таким вопросом мы обратились к кандидату медицинских наук, доценту, детскому врачу-неврологу медцентра "ЮРФА" Улболсун Нурбековой.

- Трудно не согласиться с коллегой. Востребованность в детских неврологах, думаю, связана и с тем, что улучшилась диагностика, информированность, обращаемость и выявляемость детских неврологических заболеваний. Раньше у нас было всего пять ведущих детских неврологов, сейчас, конечно, их стало больше, но и больных прибавилось, люди стали чаще обращаться, - ответила на вопрос VB.KG известный детский невролог.

-Какие заболевания относятся к неврологическим и какие из них встречаются чаще?

- Я в основном занимаюсь генетическими наследственными болезнями. И поэтому могу уверенно сказать, что больше стало пациентов с наследственными заболеваниями, с эпилептическими судорогами. Когда я только начала изучать неврологию в 80-е годы, наш преподаватель Людмила Зайцева приглашала нас посмотреть на судороги, как на редчайшее проявление болезни. Сейчас они уже не диковинка. Все большему числу ребятишек ставится также диагноз: детский церебральный паралич.

Безусловно, повлиял и на взрослых, и на детей перенесенный ими коронавирус. После ковида многие люди стали нервозными, не выходят на улицу, у них добавилась тревожность и ухудшилась память, появились некоторые другие серьезные отклонения в поведении. Это, конечно, может наблюдаться не у всех, чаще у тех людей, кто имеет наследственную предрасположенность. А такие заболевания, как например сахарный диабет, усугубляют неврологические состояния.

Но с улучшением диагностики появились и новые методы лечения. Неврология как медицинская наука стремительно развивается во всём мире.

-Какие конкретно новые методы диагностики и лечения уже внедрены в Кыргызстане?

- Мы используем лечение лишь некоторых форм нарушения обмена веществ в наследственной форме, в зависимости от того, какая страдает система или какой орган поражен: нервная система, органы зрения или слуха, желудочно-кишечного тракта. Применяется ДНК-диагностика благодаря одной из частных лабораторий, через которую направляем свои исследовательские материалы в Россию. Многие наши граждане, чтобы лечиться, например, с таким диагнозом, как спинально-мышечная атрофия, принимают гражданство России, где действуют специальные программы.

-Какую настороженность должны проявить родители новорожденного? В каких случаях малыша надо показать специалисту?

- Прежде всего надо обратить внимание на то, как ребёнок берёт грудь, как он спит ночью, на его состояние головы, рук и ног и т.д. Если что-то вызвало беспокойство, то не надо ждать и надеяться, мол, все пройдет, необходимо обратиться к врачу. В два месяца обязательно малыша должен осмотреть невропатолог. Настораживающий признак – желтушность кожных покровов ребенка. Билирубин может откладываться и в головном мозге, что грозит развитием ДЦП дискинетической формы. Некоторые мамы после того, как желтушность прошла, когда на УЗИ ничего не обнаруживалось, нет кист, успокаиваются. Но на 6-7-8 месяце она может снова вернуться тремором подбородка, рук – это и есть первые симптомы наследственного проявления.

У взрослых неврологические симптомы зависят еще и от возраста. Например, человек в возрасте не может сразу попасть в замочную скважину, у него развивается паркинсонический синдром, проваливается память, он начинает ходить мелкими шажками. Чтобы мозг не сдавал, мой учитель, академик Арстанбек Мурзалиев до конца дней своих всегда работал и учил меня, что надо каждый день по два часа читать новую информацию. Для питания мозга необходимо также вовремя питаться и принимать белковую пищу.

- Детям с различными неврологическими заболеваниями после лечения, видимо, требуется еще и реабилитация. В стране для этого есть условия?

- Сейчас восстановлено и хорошо работает отделение реабилитации Иссык-Кульской областной больницы в Ак-Суу, где принимают пациентов со всей страны. Но этого, конечно, недостаточно. Надо, считаю, увеличивать и выплаты по инвалидности, сегодня их размер не соответствует тяжести заболевания. Не выплачивается и пособие по уходу за больным старше 18 лет. Много и других проблем, которые необходимо решать, чтобы и взрослые, и дети не испытывали не только физическую боль, но и моральные страдания.